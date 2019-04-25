İstanbul Emniyet Müdürlüğünün paydaşlarla başlattığı "Daha Güvenli Trafik Projesi"nin tanıtım toplantısı, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul'daki alışveriş merkezleri ve belirli meydanlarda oluşturulacak alanlarda trafik güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturması beklenen proje, 20 hafta sürecek.

AA'nın haberine göre, çocuklar için eğlenceli eğitimlerin yer aldığı projede, çocuk tiyatrosu, tiyatro filmi, çocuk kitapları, çocuk yapbozları, boyama duvarı, interaktif oyun, sarhoş gözlüğü, farkındalık tüneli, çarkıfelek oyunu, simülasyon ve anamorfik sanat başlıklarında etkinlikler düzenlenecek. Projenin saha etkinliklerinde 2 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, projesinin çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Özdemir, projenin okullara, sınıflara, evlere taşınması gerektiğine işaret ederken, "Toplumsal bilinç ve farkındalık ne kadar gelişir, kuvvet kazanırsa biz bunda çok büyük başarı sağlarız" dedi. Özdemir, kişilerin trafikte polis ve jandarma kontrolünü düşünmeden yola çıkar düzeye ulaşılmasını temenni etti.İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'un 7 gün 24 saat yaşamın hızla aktığı canlı bir şehir olduğunu belirtti. İstanbul'un 15.5 milyon nüfus ve 36 bin 307 kilometrelik kara yoluna sahip olduğunu belirtirken, bu yollarda 4 milyon 250 bin araç bulunduğuna vurgu yaptı. Çalışkan, trafiğin sağlıklı şekilde yönetilmesi ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

EMNİYET KEMERİNDE YÜZDE 93'E ULAŞILDI

"Bu çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz kazanımlardan en önemlisi şüphesiz emniyet kemeri takma oranlarındaki artış ve bu bağlamda ölümlü ve yaralamalı kaza oranlarındaki ciddi azalma olmuştur" diyen Çalışkan, emniyet kemeri takma oranının 2017 yılında yüzde 43, 2018 yılında yüzde 86.4, 2019 yılında ise yüzde 93.5'e ulaştığına dikkati çekti. Çalışkan, bu oranı yeterli bulmadıklarını, oranı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

'ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 30 GERİLEDİ'



İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, trafik kazalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "2017 yılında İstanbul'da 177 ölümlü kaza meydana gelirken, bu sayı 2018 yılında 123'e gerilemiş ve yüzde 30.5'lik azalma meydana gelmiştir. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında yüzde 21.3 azalma olmuştur. 2018-2019 yılları ilk üç aylık istatistikler karşılaştırıldığında, 2019 yılının ilk üç ayında ölümlü kaza sayısında yüzde 25'lik azalma söz konusu olmuştur. Aynı dönemde yaralamalı kazalarda ise yüzde 8.5'lik azalma meydana gelmiştir."



'GÜNDE 22 İNSANIMIZIN CANINI ALAN BİR TERÖR VAR'

Proje kapsamında yapacakları etkinliklerde alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma ve aşırı hız yapmaktan oluşan "dört kötü" olarak adlandırdıkları kural ihlalleriyle mücadele edeceklerini belirten Çalışkan "Eğitimlerde farkındalık oluşturarak İstanbul'u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Çalışkan, kendisinin ve aracını kullananlar ile kurum ve makam fark etmeksizin kural ihlali yapan herkese ceza kesilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Trafik kazalarını "terör" olarak nitelendirirken, "Günde 22 insanımızın canını alan bir terör var." değerlendirmesinde bulundu.

174 TANINAN SİMANIN POLİSLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ



Çalışkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılı anısına ülkenin 174 tanınan simasının polisle ilgili düşüncelerini içine alan bir kitap oluşturduklarını sözlerine eklerken, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun söz konusu kitap için kaleme aldığı polis hakkındaki düşüncelerini okudu.

PROJEYE KATKI SUNANLARA PLAKET

Proje yöneticisi Beşir Kemal Şahin, projenin detaylarını sunum eşliğinde anlatırken, uluslararası yol ve sürüş emniyeti uzmanı Mert İntepe de sunumunda trafikte güvenliğinin önemine değindi. Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, NTV spikeri Ayhan Aktaş, gazeteci-yazar Avni Özgürel, İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Bahadır Yaşık programda birer konuşma yaptı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından projeye katkı sunanlara plaket takdim edildi.