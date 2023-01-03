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Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

Sinema sektörü, 2023'e mutsuz girdi. Yeni yılın ilk günlerindeki gişe rakamlarının pandemi etkisinin daha yoğun bir halde hüküm sürdüğü geçtiğimiz yılın ilk günlerine oranla yüzde 47 daha düşük olması moralleri bozdu

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  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    Sinema sektörü yeni yıla mutsuz girdi. 
    30 Aralık – 1 Ocak arasındaki 2023’ün ilk hafta sonunda gösterimde olan 33 film, 305.223 kişi tarafından izlenirken gişelerde bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 45.5’lik düşüş yaşandı. 

    Bir önceki yılın açılış gişelerine göre yüzde 47’lik düşüş olduğu görüldü. 

     
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    Hafta sonunda en çok izlenen film, 189.258 kişiyle ‘Avatar: Suyun Yolu’ olurken toplam gişenin yüzde 62’sine sahip oldu. 

    Hafta sonunda en çok izlenen diğer filmler şöyle sıralandı; 

     
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    ÇAKALLARLA DANS 6 (5. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 35.701
    Toplam İzleyici Sayısı… 757.123

     
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    NASREDDİN HOCA ZAMAN YOLCUSU (4. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 30.409
    Toplam İzleyici Sayısı… 331.815

     
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    LANETLİ GÖL 

    Açılış… 13.706

     
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    HAYALİMDEKİ DÜĞÜN 

    Açılış… 7.092 

     
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    2022'de en çok martta bilet kesildi. 
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    Son 10 yılda en çok  2017'de film izlendi. 
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    5.484.798 kişinin izlediği 'Bergen', Türk ve yabancı filmler arasında 2022'nin gişe şampiyonu oldu. 
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    2022'de 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında' 1.563.041 kişiyle en çok izlenen yabancı film olmayı başardı. 

     
  • Yüzde 47'lik düşüş yaşandı

    2022'de sinema bileti ücretleri yüzde 63 arttı. 

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