'Yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vereceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm sürecini İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını belediyelerimize vererek hızlandıracaklarını söyledi. Antalya'da "Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşan Kurum yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacaklarını aktardı. Kurum, kredi destekleriyle kaynaklarla kentsel dönüşümü tamamlayacaklarını ifade etti.

Kurum, törende ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirterek, "QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz." dedi. Tapularına kavuşacak vatandaşları tebrik eden Kurum, "Yaklaşık 133 hektarlık büyüklüğe sahip bu bölge, 2014'te riskli alan ilan edilmişti. Yüzde 99,5 gibi bir oranla neredeyse tüm hak sahiplerinin muvafakati sağlanmak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştı." diye konuştu. 6 bin 500 konut ve bin 300 iş yerine ait irtifak hakkı tesisinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tapu siciline işlendiğini belirten Kurum, 4 bin 874 konutun hak sahiplerine tahsisinin yapıldığını bildirdi.