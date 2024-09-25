Yüzen adalara 17 bin ziyaretçi

"HERKESİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Genç ilçesinden yüzen adaları görmek için ailesiyle gelen Muhammet Filit Ok, ilk kez geldiği doğal güzellikten çok etkilendiğini belirterek, “Burası gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.