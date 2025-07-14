Yüzü yanan Ugandalı çobana Ankara'da tedavi

Bernand Tuhumbısa, 10 yıl önce evde sıcak yemeğin üzerine dökülmesiyle yaralandı. Bernand Tuhumbısa'nın yüzünde ve boynunda derin yanıklar oluşurken, dudağının sol tarafı sol omzuna yapıştı ve imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yapılamadı. Ağabeyinin bu durumu sosyal medyada paylaşmasının ardından, 2021 yılında kurulan Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHİMDER) tarafından Bernand Tuhumbısa, Ankara'ya getirildi. Felaketlerde zarar gören yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak amacıyla kurulan derneğin tedavisini üstlendiği Tuhumbısa, özel hastanede 2 ay içinde yapılan operasyonlarla yeniden hayata döndü. Ayrıca, derneğin tedavisini üstlendiği diğer çocuklarla da bir araya gelen Bernand, onlara umut oldu.

"DERİ NAKLİ İŞLEMİYLE BOYNUNU SERBESTLEŞTİRDİK"

Hastanenin Medikal Hizmetler Kordinatörü Ali Özdemir, Bernand’ın ilk geldiğinde hayat standartlarıyla ilgili ciddi problemleri olduğunu belirterek, “Sol dudağının sol omzuna yapışık olmasıyla ilgili ciddi bir problem vardı. Bu problemleri birkaç operasyonla aştık. Daha sonra fizik tedavi süreçleri oldu. Fizik tedavi ve dişleriyle ilgili bir problem vardı, giderildi. Şu anda ise son rötuşları var. Kaşları, burun kenarı ve dudak kenarıyla ilgili birkaç estetik işlemimiz kaldı. Bunlardan sonra Bernand’ı yolcu edeceğiz. Bernand’ın sol alt dudağı, sol omza yapışık bir durumdaydı. Biz deri nakli dediğimiz işlemle burayı tamamen serbestleştirdik. Artık boynu tamamen rahat hareket edebiliyor. Bunu fizik tedavi süreçleriyle de destekledik. Şu anda boynun hareketlerinde ve yaşam kalitesine ciddi bir artış sağladık. 10 yıldır tedavi olmaması tabii ki zaman geçtikçe bizim de tedaviyi yapmada bir takım zorluklarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Ama ekibimizin gücüyle ve derneğin desteğiyle bu süreci rahat bir şekilde aştık" dedi.