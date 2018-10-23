Yüzde oluşan kırışıklıkların yüzde 80'inin sebebinin güneş olduğu bildirildi. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güneş Gür Aksoy, 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde yaptığı açıklamada, saçkırandan akneye, sedeften kurdeşene ve egzamaya kadar onlarca deri hastalığı bulunduğunu ve bu hastalıkların insanların önemli bölümünü etkilediğini söyledi.

Türkiye genelinde "Dermatolojide Farkındalık Anketi" yaptıklarını ve 2 bin 500 kişiye "Deri hastalığı geçirdiniz mi?" diye sorulduğunu anlatan Aksoy, "Ankete katılanların yüzde 32'si hayatının bir döneminde deri hastalığı geçirdiğini bildirmiş fakat biz bu oranın çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz" dedi.

BU ÜRÜNLERE DİKKAT!

Aksoy, deri rahatsızlıklarıyla ilgili internet ortamında çok fazla bilgi yer aldığını, tedavi amaçlı ürün satıldığını ve bunlardan bazılarının çok yanlış bilgi ve ürünler olduğunu kaydetti.

Deri ve zührevi hastalıklar konusunda mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğine vurgu yapan Aksoy, her ortamdaki bilgiye güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Halkı bilinçlendirmek için "Dermatoloji TV" uygulamasını başlattıklarına işaret eden Aksoy, "Dermatoloji TV'de hocalarımızın 5'şer dakikalık konuşmaları var, deri ve deri hastalıklarıyla ilgili. Merak ettiğiniz konuları buradan öğrenebilirsiniz. Altını çizerek söylüyorum; kaynağın güvenilir olması her şeyden daha önemli. Deri ve zührevi hastalıklar konusunda güveneceğiniz tek kaynak, Türk Dermatoloji Derneği'dir, bu konuyla ilgili tıp uzmanlarıdır" diye konuştu.

Bilinçlendirme amaçlı broşürler de hazırladıklarını ifade eden Aksoy, bunlar yeterli gelmediğinde derneği arayarak da merak edilen soruların sorulabileceğini söyledi.

Deri hastalarıyla ilgili çok fazla merdiven altı uygulamalar olduğuna da işaret eden Aksoy, "İçinde hangi etken maddelerin olduğunu bilinmeden, bitkisel, doğal olduğu ileri sürülen bazı maddeler ciltte ciddi yanıklara, egzamalara, alerjilere neden olabiliyor, hatta kansere kadar giden süreçlere neden olabiliyor. Bu nedenle dermatoloğun onaylamadığı hiçbir şeyi cildinizde kullanmayın" dedi.

GÜNEŞ VE CİLT

Cildi korumada en önemli basamağın güneşten korunmak olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle konuştu: "Güneş, cildi çok kırıştıran, yapısını bozan ve kansere bile neden olan bir kaynak. Güneş, cilt için çok zararlı. Onun için dışarıya çıkmadan yarım saat önce güneş koruyucusu sürülmesi gerekiyor. Kışın 15 faktör güneş kremi kullanılabilir, yazın ise 50 faktörün altına düşmemek gerekir. Çocukluk çağındaki güneş yanıkları çok önemli. Güneş yanığı olduğu zaman ileri yaşlarda güneşe bağlı kanser olma riski çok artıyor. O nedenle çocuklara 6 aylıktan itibaren güneş kremi kullanmak, koruyucu giysiler giydirmek, belli saatlerde güneşe çıkmamak çok önemli. Deri bakımında en kritik husus güneşten korunma. Yüzümüzdeki kırışıklıkların yüzde 80 sebebi güneş, dolayısıyla güneşten korunacağız."

Güneş kremlerinin en fazla 3 saat etkili olduğuna, sonrasında mutlaka yenilemek gerektiğine de vurgu yapan Güneş, tüm gün etkili olan bir güneş kremi olmadığını, güneş kreminin tekrar tekrar sürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Aksoy, sigara kullanımı, makyajlı uyumak, cilt temizliği yapmamanın da cildi kırıştırıp sarkıttığını vurguladı.

"D VİTAMİNİ İÇİN 15 DAKİKA YETER"

D vitamini için Türkiye gibi coğrafyalarda bahar ve yaz mevsimi girişlerinde yüzün ve ellerin 15 dakika güneşlenmesinin yeterli olduğunu belirten Aksoy, "Güneşlenmede 15 dakikadan sonra zaten D vitamini üretimi yapılmaz. Deride kendi kendini yok eder. Deri bronzlaştığı andan itibaren de D vitamini deriden alınmaz. O yüzden D vitaminin doktor tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Yurt dışında birçok ülkede belli besinlere D vitamini konuluyor" dedi.

Dünyada en çok deri kanserinin görüldüğü ülkenin Avustralya olduğuna işaret eden Aksoy, bu ülkede yapılan bilimsel araştırmalarda güneş koruyucuların D vitamini eksikliğine neden olmadığının ortaya çıktığını da vurguladı.

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