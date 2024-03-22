Yüzündeki lekeler kanser çıkan hasta erken teşhisle sağlığına kavuştu

İzmir'de yüzündeki lekeler nedeniyle doktora başvuran hasta, cilt kanseri teşhisi konması sonrası yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Gazer Akdoğan, bir yıl önce gözlerinin altında oluşan küçük lekeler nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kozmetoloji Ünitesine başvurdu.

Doç. Dr. Özlem Özbağçıvan tarafından muayene edilen Akdoğan'ın lekelerinden birinin, en tehlikeli cilt kanseri türü olan melanomun birinci evresi olduğu tespit edildi. Ameliyat edilen Akdoğan, tedavilerle sağlığına kavuştu.

Gazer Akdoğan, yüzünde çıkan lekeleri ilk önce önemsemediğini, bir arkadaşının önerisiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

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Yüzündeki lekenin cilt kanseri olduğunu öğrendiğinde korktuğunu anlatan Akdoğan, "Kendimi şanslı buluyorum. Babamın amcasında vardı. Küçük bir şey tüm vücuduna ve yüzüne yayılmıştı. Erken teşhis sayesinde çabuk fark edildi. Fark edilmesiydi hayatım daha kötü olurdu. Küçük bir leke bile insanın hayatına mal olabiliyor. Ben küçük bir lekenin kanser olacağını düşünmezdim." dedi.

"AYRINTILI İNCELEME ÇOK ÖNEMLİ"

Doç. Dr. Özlem Özbağçıvan da Akdoğan'ın yüzünde oluşan lekeleri, dermoskop ismi verilen cihazla ayrıntılı şekilde incelediklerinde melanom olabileceğini düşündüklerini ve deri biyopsisi yaptıklarını ifade etti.