"SETİMİZ 28 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Setimiz 28 Haziran'da başlıyor. Eylül gibi çekimleri bitecek. Çok zaman gerektiren bir iş olacak. Birçok kostüm, saç, eski dönem eşyalar... Yani bayağı masraflı bir iş olacak ama değişecek bence" ifadelerini kullandı.