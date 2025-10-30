Zafer Algöz: Futbola olan güvenim sarsılıyor

Oyuncu Zafer Algöz, katıldığı bir programda yaptığı futbolla ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Zafer Algöz, Süper Lig fikstürüne yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu; "Lig fikstürüne baktığında geçen sene de aynı durum vardı. Galatasaray Avrupa’da maç yaptıktan sonra 8 maçın tamamına yakınını iç sahada oynadı. Biz Avrupa’da olsaydık, 8 maçın 7'sini deplasmanda, sadece birini kendi sahamızda oynayacaktık. Bu sene de aynı şey yaşanıyor. Bu tesadüf olamaz, milyarda bir ihtimal böyle bir şey denk gelir. Neden biz Avrupa dönüşü hep deplasmanda oynuyoruz da Galatasaray hemen kendi evinde maça çıkıyor? Böyle olunca futbola olan güvenim sarsılıyor, inancım kayboluyor" dedi.