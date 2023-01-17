Zafer Algöz: Komedyenlik bir oyuncunun gelebileceği en yüce mertebe

"OYUNCU OLMANIN YOLU ÇOK OKUMAKTAN GEÇİYOR"



Algöz, gençken oynadığı oyunları şimdi izlediğinde, "Şimdiki aklım olsa şöyle oynardım..." dediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



Oyunculuk hakikaten çok cazip bir meslek. Herkes bunun üzerine oyuncu olmak istiyor. Oyuncu olmanın yolu, çok okumaktan, iyi araştırmaktan geçiyor. Hepsinden önemlisi yeteneğin olacak. Yetenek yoksa hepsi boş... Yeteneğin yoksa iyi sporcu, iyi oyuncu, iyi rejisör olamazsın. Hep yetenekle alakalı... Çalışmayan yetenek yerinde sayar. Bakarsın; hep kendini tekrara başlar. Bir türlü aşama kaydedemez. Zaman su gibi akıp, gidiyor. Ben gençlerden çok şey öğrenmeye çalışırım. Hep meraklı bakarım. 'Genç biri ne diyor, nasıl bir şey yapıyor, ne düşünüyor?' Tiyatro, seyirciyle var olan bir sanat. Bir tiyatro oyunun oluşabilmesi için seyircinin olması şart. Tiyatro yapmak adına perde açan amatör veya ödenekli tüm arkadaşlarımızın dolu salonlara oynamasını dilerim.



Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA