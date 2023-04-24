Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı! Çete liderinin kardeşi tutuklandı!

İstanbul’da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen Barış Boyun çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, sorguları yapılan şüphelilerden 46'sının tutuklanmasının ardından çetenin en önemli ismi olan Barış Boyun’un kardeşi Zafer Boyun yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordine edilen çalışmalarda, suç örgütüne yönelik “Kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Silahla kasten yaralama”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “Silah ticareti”, “Mala zarar verme” “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Tehdit” konularından 103 suç eylemini gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı. 8 cinayet dosyası içinde ise 4 ay önce gerçekleştirdiği silahlı saldırı dikkat çekti.

KADINLA ARANIP PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Murat Kesgin (solda) çetenin saldırısından yaralı olarak kurtulmuş, Yüksel Ustahüseyin (sağda) öldürülmüştü.

Çetenin 4 ay önce öldürdükleri Yüksel Ustahüseyin’in yakın arkadaşı Murat Kesgin’i de öldürmeye çalıştıkları ancak Kesgin’in yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay 24 Aralık 2022’de gerçekleşti. Ticari taksi şoförlüğü yapan Murat Kesgin, müşteri kılığına giren bir kadın tarafından Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi’ne çağrıldı. Verilen adrese giden Kesgin, maskeli ve silahlı motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALI OLARAK KURTULDU

Şüpheliler tarafından 13 kez ateş edilen olayda ağır yaralanan Kesgin hastaneye kaldırıldı. Uzun tedavinin ardından bu saldırıdan kurtulan Kesgin’in dosyası da soruşturma kapmasında yer aldı.

BOYUN İÇİN ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI

İtalya’da yakalandıktan sonra iadesi istenen Barış Boyun ise iade edilmemişti. İtalya’da serbest kalan Boyun hakkında şehir dışına çıkma yasağı getirilmişti. Boyun bir tatil bölgesi olan Rimini’de serbestçe dolaşabiliyor. Şehir dışına çıkamayan Boyun'un iadesi için Türkiye yeniden harekete geçmişti.