Zaglebie Lubin - Lech Poznan maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Zaglebie Lubin, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Lech Poznan takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Zaglebie Lubin 9 puanla 7. sırada, Lech Poznan 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Zaglebie Lubin son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lech Poznan, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 663 kodlu maçı oynayanlar; Zaglebie Lubin galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Lech Poznan galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Zaglebie Lubin son hafta oynanan Korona Kielce maçında 0-2 kazandı.

Lech Poznan, Legia Warszawa karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zaglebie Lubin, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Lech Poznan, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lech Poznan 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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