Zalewski tamam sıra Roma'da!

Nicola Zalewski konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün İtalya'ya transferi bitirmek için giden Galatasaraylı yetkililer, Roma ile pazarlık masasında.

Sarı-kırmızılı yetkililer, bu transferi tek haneli bonservis bedeliyle bitirmek isterken Roma ise çift haneli bonservis bedeli beklentisine sahip.

Galatasaray garanti ücret ve bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya çıkarken Roma, Nicola Zalewski için 12 milyon Euro'da diretiyor.

Oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılı kulüp yetkileri, Roma ile bugün son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Galatasaray, Roma'dan Zalewski'yi alarak gün içerisinde Türkiye'ye dönmeyi hedefliyor. İki kulübün anlaşması halinde Zalewski'nin yıllık 2 milyon Euro civarında ücret ile dört sezonluk mukavele imzalaması bekleniyor. REKLAM Galatasaray'ın Zalewski transferinde pürüz çıkması durumundaki alternatifi ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente. ORTA SAHA İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR Galatasaray orta saha transferi için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu bölge için Club Brugge'den Raphael Onyedika, Eintracht Frankfurt'tan Junior Ebimbe ve Chelsea'den Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.