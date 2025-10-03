Habertürk
Habertürk
        Zalgiris: 84 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU

        Zalgiris: 84 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 84-81 mağlup ayrıldı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 22:10 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:10
        Fenerbahçe Beko, Litvanya'da mağlup!
        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

        Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmadan Sarı-Lacivertliler 84-81 mağlup ayrıldı.

        Açılış maçında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. İlk maçta Monaco'yu 89-84 mağlup eden Zalgiris ise 2'de 2 ile yoluna devam etti.

        Euroleague'de bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı konuk edecek. Zalgiris ise Bayern Münih'e konuk olacak.

        DETAYLAR BİRAZDAN....

