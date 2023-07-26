Zalgiris-Galatasaray maçı yazar yorumları

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LEVENT TÜZEMEN (SABAH): Berkan-Barış Alper ile ikinci yarıya başlaması Okan hocanın hatasıydı. Midtsjö ve Mertens'in girişiyle G.Saray'ın atmosferi değişti ve beklenen goller geldi. Ancak Galatasaray gibi büyük bir takımın 2-1'i bulduktan sonra maçı kapatması gerekirdi. Yenilen iki gol de basit hatalardan kaynaklandı. Aslan, kendi sahasında taraftarının desteğiyle turu rahat geçer.

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OSMAN ŞENHER (MİLLİYET): Sezon başı oynanan resmi maçların hepsi zor geçer. Hele de bu Avrupa Kupası maçıysa daha da zorlaşır. Zalgiris kendi liginde sezon ortasında maçlarını oynuyor. Galatasaray ise dört haftadır idman yapıyor. Futbolcuların yarısı ise sadece iki haftadır çalışıyorlar. Onun için rakip kim olursa olsun ilk karşılaşmada neden daha iyi futbol oynanmadı diye eleştiri getirilmesi doğru olmaz.