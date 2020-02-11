Ve Serenay konuştu: Her şey gördüğünüz gibi

Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Zalim İstanbul'da Cenk Cemre'ye önce aşkını, sonra Ceren'in çocuğunun babası olduğunu itiraf ediyor! Nedim, Cemre ve Cenk'i kurtarabilecek mi? Agah bu işte Şeniz'in parmağının olduğunu öğrenecek mi? Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı ve 30. son bölüm özeti haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre’yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim’in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan’ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.