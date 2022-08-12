Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV zammıyla birlikte 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,71'den 0,79'a yükselmişti. Temmuz ayında JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarına peş peşe uygulanan sigara zammının ardından sigara fiyatları sene başından beri 8 lira zamlanmış oldu. "Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?" sorusu sosyal medyada yer alırken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, 12 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi...