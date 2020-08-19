Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler? Zaman Makinesi 1973 filminin konusu ne? soruları film ile ilgili ayrıntıları merak eden izleyicilerin gündeminde. Zaman Makinesi 1973 filminin başrolünde Gürgen Öz ve Seda Bakan yer alıyor. Zaman Makinesi 1973 filminden tüm ayrıntılar haberimizde.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Aram Gülyüz’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Seda Bakan, Damla Cangül, Ali Rıza Tanyeli, Mustafa Uzunyılmaz, Ali Yoğurtçuoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı 2014 yapımı “Zaman Makinesi 1973”, bu akşam Show TV’de!

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Lüks bir arabası, lüks bir evi ve lüks bir hayatı olan Tolga, hayatı boyunca hiç çalışmamış, zengin, şımarık ve kendini beğenmiş bir adamdır. Zaman Makinesi 1973, Tolga’nın günümüzden geçmişe gidişini ve 1973 senesinde başına gelen olayları anlatan, eğlenceli, duygusal, yarı müzikal bir baba oğul hikâyesidir. Babası Ali Rıza’nın vefatı ile tüm servetin annesine bırakılması, Tolga’ya sadece ‘Anadol STC 16’ marka eski bir otomobilin kalması Tolga’yı kızdırır. Hemen arabaya atlayıp uzaklaşmak isteyen, sinirle ve küstahça içine düştüğü durumu eleştirmeye başlayan Tolga bir anda Anadol ile beraber kendisini gökyüzünde bulur. Araba havalanmış ve bir süre sonra bir plaja iniş yapmıştır.

Geldiği bu yerde insanların üzerindeki eski püskü kıyafetler hiç ilgisini çekmemiş ve onu bir an önce araba tamircisi bulmaya yönlendirmiştir. Aracı plajdan alan ve tamirhanesine getiren Kadir Usta, kıyafetleri, konuşma şekli ve tuhaf hareketlerine bakarak Tolga’nın kaçık olduğunu düşünür. Tamir parasını ödeyemeyen Tolga’ya Kadir Usta’nın çırağı olan Çiko acımış ve borç bitene kadar yanlarında çalışmasını teklif etmiştir. Yaşadıklarına anlam veremeyen Tolga, 1973 senesinde olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşar. İyice delirdiği düşünülen Tolga ortada kalır ve yine Çiko ona acır bu sefer ailesinin itirazlarına rağmen onu evine alıp yardım etmeye çalışır. Günümüze geri dönmenin yollarını arayan bir yandan da tamirhane de çalışmaya başlayan Tolga huylarından vazgeçemez ve mahallenin güzel kızı Yasemin’den çok hoşlanır ancak aşk zannettiği şey sadece bir hevestir. Yasemin ablasını çok seven Çiko, Tolga’yı defalarca uyarır ve bu yaklaşımlarından vazgeçirmeye çalışır. Tolga, bir gün rastlantı sonucu, Çiko’nun gerçek adının Ali Rıza olduğunu öğrenir. Tolga, Çiko’nun babası olduğunu anlar ve Çiko’yu da buna inandırmak için uğraşmaya başlar. Ancak Çiko, bir türlü Tolga’ya inanmamaktadır, sonuçta ona göre Tolga biraz delidir. Günümüzde babasıyla yaşayamadığı anları geçmişteki babasıyla yaşamaya başlayan Tolga artık değişmiştir. Ultra zengin babası, geçmişte çok fakir bir aileden gelen basit bir tamirci çırağı çıkmıştır. Çiko, hayalleri olan ve masumlukla zekasını yönetebilen özel bir çocuktur, Tolga babasının çocukluğundan sağlam bir hayat dersi alacaktır. Geçmişteki babasının kalbini kazanmayı başaramayan Tolga, yeni oluşturduğu çevresini de birbirine katıp tekrar günümüze dönmeyi başarır ancak günümüzde Tolga’yı özel bir sürpriz bekliyordur.