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        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harçların yüzde 50 oranında artırılması üzerine belirlenen yeni tutarlar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 08:35
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları, maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil yüzde 50 oranında artırıldı.

        Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni harç tutarları:

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