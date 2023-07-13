Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları, maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil yüzde 50 oranında artırıldı.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni harç tutarları:

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