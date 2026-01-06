Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu. Böylece memur maaşlarına yapılacak zam oranı toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Yılın ilk yarısında ne kadar alacaklarını merak eden doktorlar ‘’Yeni doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Doktor maaşı 2026 Ocak zammı kadar artış yaşadı. İşte, zamlı doktor maaşı…