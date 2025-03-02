EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla birlikte, milyonlarca emekli için 2025 yılı bayram ikramiyeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye yükselen ikramiyeler, bu yıl da ne kadar olacak sorusunu gündeme getirdi.

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili henüz resmi karar ve oran açıklanmadı. Emekli ikramiyesine zam yapılması durumunda TBMM'de bir düzenleme gerekeceğinden Ramazan ayının son haftasından önce netleşeceği tahmin ediliyor.