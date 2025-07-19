Ödemeler başladı! Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının belli olmasının ardından, zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı, yüzde 16.67 zamla 16.881 TL olarak belirlendi. Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur'lar kök maaş üzerinden emekli maaşı hesabı yapmaya başladı. Zamlı emekli maaşının yatacağı tarih, tahsis numarasına göre belli oldu. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" İşte Temmuz 2025 zammıyla SGK 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...
Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi... Memur ve emekli maaşları temmuz zammı ile yeniden belirlendi. Buna göre; emekliye yüzde 16,67, memur maaşına enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 15,57 zam yapıldı. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zamlı emekli maaşlarının hesaplarının yatacağı tarih, tahsis numarasına göre belli oldu. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu.
2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 16,67 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen kanunlaşmış oldu.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “14.469” ibaresi “16.881” şeklinde değiştirilmiştir." denildi.
SSK, BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin zamlı aylıkları Temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.
En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları, 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.
EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.
4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.