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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2025 OCAK: Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

        Emekli maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

        Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu da yüzde 44,38 olarak açıkladı. Böylelikle Temmuz – aralık dönemi 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Oluşan enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur'lular emekli zammı hesabı yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 12 bin 500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşına ek zam yapılıp yapılmayacağı ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Ocak tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 18:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:12
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        Emekli maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaşında zam oranlarının belli olmasının ardından, zamlı emekli maaşının yatacağı tarih, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lular tarafından mercek altına alındı. Peki, "Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte zamlı emekli maaşının yatacağı tarih...

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

        SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

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        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2025 Ocak zammı ile hesaplanan yeni SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

        12.500 alanlar 14.469

        12.600 alanlar 14.585

        13.000 alanlar 15.048

        13.500 alanlar 15.626

        15.000 alanlar 17.363

        15.500 alanlar 17.941

        16.000 alanlar 18.520

        18.000 alanlar 20.835

        19.000 alanlar 21.993

        20.000 alanlar 23.150

        4

        24.000 alanlar 27.780

        25.000 alanlar 28.938

        26.000 alanlar 30.095

        30.000 alanlar 34.725

        31.000 alanlar 35.883

        32.000 alanlar 37.040

        39.000 alanlar 45.143

        40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

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