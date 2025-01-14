EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA

En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 oranında zamlandı.

Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

Ancak taban aylığa yapılan iyileştirme için bir Meclis süreci gerekiyor.