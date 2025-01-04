2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Ön lisans ve lisan öğrencileri için 2 bin liradan, 3 bin liraya

Yüksek lisansta 4 bin liradan, 6 bin liraya

Doktora öğrencileri için ise 6 bin lirada, 9 bin liraya yükseldi.