        Zamlı KYK kredi burs ne zaman yatacak? KYK kredi burs zamlı lisans, yüksek lisans, doktora ödeme tarihi

        KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu? Zamlı KYK burs ne zaman yatacak?

        Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi miktarları Kabine Toplantısı ile netleşti. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni KYK burs tutarlarını duyurdu. Buna göre lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi desteği sağlanacak. Açıklamanın ardından gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. İşte detaylar...

        Giriş: 05.01.2026 - 20:42 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:11
        1

        KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak burs tutarları artırılırken, üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destek yeniden düzenlendi. Açıklanan yeni rakamlara göre lisans öğrencileri aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL, doktora öğrencileri ise 12 bin TL burs ve kredi alacak. Güncellenen tutarların ardından öğrenciler, ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

        2

        KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıldan geçerli olacak KYK burs miktarını lisans 4 bin TL, yüksek lisans 8 bin TL, doktora öğrencilerine 12 bin lira olduğunu açıkladı.

        3

        ZAMLI KYK BURSU 2026 NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı KYK burs ödemelerinin 2026 Ocak ayından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

        4

        KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?

        KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.

        Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.

        Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.

        5

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

        Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

        Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.

