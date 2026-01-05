KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak burs tutarları artırılırken, üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destek yeniden düzenlendi. Açıklanan yeni rakamlara göre lisans öğrencileri aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL, doktora öğrencileri ise 12 bin TL burs ve kredi alacak. Güncellenen tutarların ardından öğrenciler, ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...