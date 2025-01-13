Ulaşımla ilgili bir zam haberi de TCDD'den geldi. Buna göre; Yüksek Hızlı Tren seferlerine zam yapıldı. TCDD'den yapılan açıklamada, fiyatların yeniden değerleme oranının altında güncellendiği ifade edildi. Peki, 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, tüm yön bilet fiyatları...