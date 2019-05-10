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Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı

İHA

Hakkari’nin en büyük akarsuyu olan Zap Suyu’nun yüzeyi, şiddetli yağışların getirdiği çöplerle kaplandı

Zap Suyu

Hakkari’de su sporları için uygun özellikleri barındıran Zap Suyu, şiddetli yağışlardan nasibini aldı. Çukurca ilçesinin batısından Irak topraklarına geçen akarsu, kuvvetli yağışların getirdiği atıklarla yüzeyi kaplandı.

Zengin bitki örtüsü ve eşsiz doğa güzelliğiyle dikkat çeken bölgeden geçen Zap Suyu, çevreye gelişigüzel atılan atıklar nedeniyle yüzeyi adeta çöplüğü andırdı.

Hakkari-Çukurca karayolunu kullanan vatandaşlar, akarsuyun yüzeyinde oluşan kötü manzaraya tepki göstererek, çöplerin doğaya gelişigüzel atılmaması uyarısında bulundular.

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