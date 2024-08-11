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        Haberler Dünya Zaporijya nükleer santralinde yangın! | Dış Haberler

        Zaporijya nükleer santralinde yangın!

        Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:35 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:35
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        Zaporijya nükleer santralinde yangın!
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        Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

        Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor.” ifadesini kullandı.

        Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

        Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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