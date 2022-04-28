Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan
ABONE OL

Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye "cinsel istismar" suçlaması

'Doctor Strange' filminde rol alan oyuncu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke’nin 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü

Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye
Ünlü çifte "cinsel istismar" suçlaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Doctor Strange' dizisinde oynadığı 'Benedict Cumberbatch' karakteri ile tanınan Zara Phythian'ın 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve eşi Victor Markle ile ilişkiye girmesi için zorladığı iddia edildi.

Şu anda bir yetişkin olan genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum." diye konuştu.

Genç kız, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak." dendiğini de sözlerine ekledi.

Mahkemede yer verilen bilgilere göre; 2005 yılında yaşanan olay aralıklarla 2008 yılına kadar sürdü. Olayı soruşturan savcı, tekvando eğitmeni olan Marke'nin çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktardı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Johnny Depp-Amber Heard davası: Hangi iddialar ortaya atıldı?
DÜNYADAN Johnny Depp-Amber Heard davasında neler oluyor?
Kylie Jenner: Blac Chyna eski sevgilim Tyga'ya saldırdı!
DÜNYADAN "Eski sevgilime saldırdı!"
Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in kalbi delik çıktı - Magazin Haberleri
DÜNYADAN Meğer kalbi delikmiş!
Ekin-Su Cülcüloğlu, Aşk Adası'nda!
DÜNYADAN 'Aşk Adası'nda Türk güzel!
Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri
DÜNYADAN Heard'ü zor durumda bırakan açıklamalar!
Megan Fox'tan olay yaratan açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri
DÜNYADAN "Birbirimizin kanını içiyoruz!"
Alec Baldwin olayında flaş gelişme! O anlar ortaya çıktı... - Magazin Haberleri
DÜNYADAN O görüntüler aylar sonra ortaya çıktı!
Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı - Magazin Haberleri
DÜNYADAN O iddiayı yalanladılar!
Son dakika: Romeo Beckham da evlilik için hazır!
DÜNYADAN O da evlilik için hazır!
Misha Collins biseksüel olduğunu açıkladı
DÜNYADAN Biseksüel olduğunu açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.