Zatürre aşısı eczanelere geldi 0:00 / 0:00

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Zatürre aşıları eczanelere geldi. Ancak geçmişe oranla zatürre aşısına talepte azalma oldu. Bunun sebebi ise Covid-19 aşıları. Ancak uzmanlar özellikle risk gruplarının zatürre aşısını yaptırmasını öneriyor.

Zatürre aşıları, eczanelere yapılan talep doğrultusunda depodan getirtilebiliyor.

Eczanelere gelen taleplerin Covid-19 aşısı çıktıktan sonra azaldığını Habertürk'e anlatan bir eczacı, "Taleplerimizde ciddi bir düşüş var. Talep 10'da bire kadar düştü. Şu an için depolarımızda mevcut. Bu aşı yılın 12 ayında yapılabildiği için, zatürre aşısı olmak isteyenler yaptırabilir" dedi.

Zatürre aşısının alınabilmesi için öncelikle ASM'den kişiye reçete yazılması gerekiyor. Bunun doğrultusunda eczaneler, depolardan isteyerek, aşıyı temin edebiliyor.