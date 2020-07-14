Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı Zehir Hafiye, 1989 yılında ilk kez seyirci ile buluşmuştur. Dönemin en çok ilgi çeken filmlerinden biri olan Zehir Hafiye filminin oyuncularını ve konusunu sizler için hazırladık...

ZEHİR HAFİYE FİLMİNİN KONUSU

Filmde esas kızı oynayan Zeynep üniversiteden tanıştığı Oktay'ı çok sevmektedir. Ancak babası onun bu ilişkisini onaylamamaktadır. Zeynep bir gün evden kaçarken tesadüfen taksi şoförü Cemal ile karşılaşır. Cemal ilk başlarda durumu anlamasa da Zeynep'in durumunu öğrenir.

ZEHİR HAFİYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zehir Hafiye filminin oyuncu kadrosunda;