Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti

"Aslında şüphelendim zehirli olmasından ama arkadaşlarım yok canım ne zehirlisi, 'denizden babam çıksa yenir' diye bir tabir vardır bizde ama bu sefer böyle olmadı.

Balığa temas etmedim aslında, balık teknenin içine düştü. Ben onu almak için eğildiğim sırada zehirli iğnesini parmağıma soktu. Müthiş bir acı. Onu nasıl tarif derim kelime bulamıyorum. Önce parmağım, sonra elim derken omzuma kadar sol tarafım komple uyuşmaya başladı. Sonra hemen arkadaşımı aradım.

Arkadaşım uluslararası kaptandı. İlk söylediği şey, 'Sen bunu nasıl bilmezsin. Bu kadar balık tutuyorsun, denize giriyorsun' vesaire ama bilmiyorum yoldan birini de çevirsek tahminen o balığı bilmiyor. Denizlerle çevrili üç yanımız ama bizde de biraz bilgi eksikliği var toplum olarak. Arkadaşlarıma dedim beni hastaneye götürür müsün? Giderken daha da kötüleşmeye başladım. Mide bulantısı filan oldu. İnternetten de bakıyorum bu nasıl bir şeydir, özellikleri nedir, daha önce neler yaşanmış haberlere bakıyordum. Hastaneye gittik serum bağladılar, alerjik iğne yaptılar. 1,5 saat sonra kendime geldiğimi söyleyebilirim."