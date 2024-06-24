Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gören şaşkına döndü: Marmara Denizi'nde uçan balık yakalandı | Son dakika haberleri

        Gören şaşkına döndü: Marmara Denizi'nde uçan balık yakalandı

        Marmara Denizi Adalar açıklarında balıkçılar tarafından uçan balık yakalandı. Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi'nde görülmeye başlandı. Uzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balığın, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırması dikkat çekti. Görenleri şaşkına çeviren uçan balıkla ilgili uzmanlardan uyarı geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Marmara Denizi'nde farklı balık türleri de çoğalmaya başladı. Okyanus üzerinden çıkan balıklar Ege ve Akdeniz üzerinden Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi’ne ulaşıyor.

        Aslan balığı, balon balığı, trakonya balığının ardından Marmara Denizi’nde uçan balık da görülmeye başlandı.

        2

        Uzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balık, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırıyor.

        Sırtının yılan derisine benzemesi de uçan balığı görenleri bir hayli şaşırtıyor.

        3

        Hava sıcaklıklarının artması, deniz suyunun ısınması ile birlikte Marmara Denizi’ne farklı balık türlerinin giriş yaptığının altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi’nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi’ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz" diye konuştu.

        4

        VATANDAŞLARA UYARI

        Yaz mevsimi ile birlikte deniz sezonunun da açıldığını belirten Balcı, "Vatandaşlarımıza, gençlerimize buradan uyarım olacak. Farklı ve zehirli balık türleri artık denizlerimizde bulunuyor. Denize girerken dikkatli olmalıyız. Bilmediğimiz balık türlerine dokunmayalım. Bu balıkların içinde dikenli ve zehirli olan balıklarda var. Bununla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.

        5

        DENİZ MÜZESİNDE SERGİLENECEK

        Marmara Denizi'nde yakalanan uçan balık, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek.

        "Müzede olmayan bir kaç balıktan biri de uçan balıktı" diyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "3 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu müzeye uçan balık da eklendi. Müzemizde bulunan tüm balıklar Türk karasularında yakalanmıştı. Bir kaç tane eksik balık vardı. Bunlardan biri de uçan balıktı. Özellikle çocuklar uçan balığı televizyonlarda gördükleri için çok merak ediyorlardı. Şimdi müzemize gelip inceleme fırsatları da olacak. Uçan balıkta müzeye eklenecek" şeklinde konuştu.

        6

        Uçan balığını ilk kez görenler ise şaşkınlık içerisinde. Usta Balıkçı Kenan Balcı'dan balık hakkında bilgi de alan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

        #Marmara Denizi
        #Uçan balık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu