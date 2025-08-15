Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Zehra Çilingiroğlu'nun gece gezmesi - Magazin haberleri

        Zehra Çilingiroğlu'nun gece gezmesi

        Zehra Çilingiroğlu, bir kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir mekân çıkışında görüntülendi. Çilingiroğlu, gazetecilerin de orada olduğunu görünce arkadaşıyla hızlıca aracına binip oradan uzaklaştı

        Giriş: 15.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 15.08.2025 - 08:30
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, bir kız arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.

        Arkadaşıyla bir mekândan çıkan Zehra Çilingiroğlu, basın mensuplarını fark edince hızla otomobiline doğru yürüdü. Zehra Çilingiroğlu'nun peşinden giden kız arkadaşı da otomobile binince eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. İki arkadaş, otomobile binip oradan ayrıldı.

