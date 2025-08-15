Zehra Çilingiroğlu'nun gece gezmesi
Zehra Çilingiroğlu, bir kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir mekân çıkışında görüntülendi. Çilingiroğlu, gazetecilerin de orada olduğunu görünce arkadaşıyla hızlıca aracına binip oradan uzaklaştı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, bir kız arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.
Arkadaşıyla bir mekândan çıkan Zehra Çilingiroğlu, basın mensuplarını fark edince hızla otomobiline doğru yürüdü. Zehra Çilingiroğlu'nun peşinden giden kız arkadaşı da otomobile binince eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. İki arkadaş, otomobile binip oradan ayrıldı.