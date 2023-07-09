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        Zehra Güneş doğum gününü kutladı! Milli voleybolcunun yaşını duyanlar inanamadı!

        Sporculuk kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı doğum günü pozlarıyla gündem oldu. Güneş'in yaşını öğrenenler şaştı kaldı!

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 15:55
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        Milli takımda gösterdiği performansı ile göz dolduran, aynı zamanda Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten genç voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından doğum günü partisinde çekildiği gönderilerini yayınladı. Ünlü ismin yaşı ise duyanları şaşırttı.

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        Sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 24. yaşını kutladı. 

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        Milli voleybolcunun yaşını duyanlar gönderinin altına: "Nasıl benimle aynı yaşta olabilir?", "İdolümle aynı gün doğmuşuz", "Daha büyük gösteriyor" gibi yorumlarda bulundu.

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        Zehra Güneş doğum günü pozlarını şu not ile yayınladı: 

        "24. yaşıma not!

        Kendi kutup yıldızın ol!

        Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim.İyi ki varsınız!"

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        İşte Zehra Güneş'in son pozları...

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