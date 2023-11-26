Zehra Güneş'in abisiyle verdiği poz gündem oldu! İkiliye binlerce yorum geldi!
Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminin konuşulan isimleri arasına giren Zehra Güneş, son olarak kutlama pozunu yayınladı. Güneş, kardeşleri ve abisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Yetenekli voleybolcunun abisi olduğu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Filenin Sultanları'nın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde geçmiş doğum gününden bir kareyi sosyal medya hesabında yayınladı. Kardeşleriyle ve abisiyle çekildiği pozunu sevenlerinin beğenisine sunan Güneş'in abisinin olduğunu öğrenenler şaşırdı.
Geçmiş doğum günü partisinden kardeşleri ve abisiyle verdiği pozu yayınlayan Zehra Güneş altına: "Connected by blood, united by love! (Kan bağı, aşk ile birleşti) notunu düştü.
Zehra Güneş'in Mina ve İrem adında kardeşleri olduğu biliniyordu. Başarılı voleybolcunun Furkan adında da bir abisi olduğu ortaya çıktı. Abilerinin kardeşlerine benzememesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce yorum geldi.
Zehra Güneş'in abisi Furkan Güneş'in kardeşlere benzememesiyle alakalı sosyal medya kullanıcılarından: "Dayı tarafına çekmiş herhalde", "Hiçbiriyle benzemiyor", "Abisi olduğunu bilmiyorduk" gibi yorumlar geldi.
İşte Zehra Güneş, abisi ve kardeşleri...