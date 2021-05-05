Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa bir süre önce bu görevden Resmi Gazetede yayınlanan kararla ayrılmıştı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk, 1979; Ordu'da doğdu. Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı. 21 Nisan 2021'de bu görevi devretmişti.

İlk ve ortaöğretimi süresince okula sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde devam ettikten sonra, 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Türkiye 49.'su olarak Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünü tam burslu olarak kazandı ve iktisadi ve idari bilimler fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesinde ekonomi doktorası eğitimine, Teksas Eyalet Üniversitesinde devam etti.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak bir süre çalıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SESRIC) çalıştı. Sonrasında aynı kurumda yöneticilik de yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara temsilciliği, Kadın Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

9 Temmuz 2018'de Türkiye'nin ilk aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı atandı. Selçuk, Ruhsar Pekcan ile birlikte, 66'ıncı hükümette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.