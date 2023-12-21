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        Haberler Dünya Zelenskiy: ABD'nin bize ihanet etmeyeceğine eminim

        Zelenskiy: ABD'nin bize ihanet etmeyeceğine eminim

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının devam etmesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin bize ihanet etmeyeceğinden ve üzerinde anlaştığımız şeyleri sonuna kadar yerine getireceğinden eminim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:38
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        Zelenskiy: ABD bize ihanet etmeyecek
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        Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği yıllık basın toplantısında, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da devam eden savaşta ordusunun cephedeki ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası maddi yardımlar ve silah yardımının sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının da devam etmesi gerektiğini dile getiren Zelenskiy, "Mali yardıma gelince. Çok yoğun çalışıyoruz. ABD'nin bize ihanet etmeyeceğinden ve üzerinde anlaştığımız şeyleri sonuna kadar yerine getireceğinden eminim." diye konuştu.

        "Rusya ile müzakere gündemde değil"

        Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yapılması ihtimaline değinerek, Rus tarafının buna hazır olmadığını söyledi. Zelenskiy, "Bugün bu konu aktif değil. Rusya'dan bir talep görmüyorum. Bunu onların davranışlarında göremiyorum. Retorik-söylemde sadece kibir ve cinayet görüyorum." ifadesini kullandı.

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        "Rusya hedefe ulaşamadı"

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bu yıl cephede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da bir sonuç elde edemediğini belirtti. Zelenskiy, "Rusya tek bir hedefe ulaşamadı." dedi.

        Zelenskiy, Rusya'nın amacının tüm Ukrayna'yı işgal etmek olduğunu, Rus tarafının bu hedefe ulaşamadığını söyledi.

        "Cesaretimizi kaybetmezsek savaşı daha çabuk bitireceğiz"

        Ukrayna'da cephe hattında çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, savaşın ne kadar süreceğini kimsenin bilmediğini dile getirdi. Zelenskiy, "Cesaretimizi kaybetmezsek savaşı daha çabuk bitireceğiz." diye konuştu.

        Ukrayna hava sahasının etkili bir şekilde korunması için daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, kış döneminde birkaç PATRIOT sistemini daha ülkesine getireceklerini bildirdi.

        Zelenskiy, ordu yetkililerinin 450-500 bin kişiyle seferberlik önerdiğini ve konuyla ilgili bir yasa tasarısının ortaya çıkması durumunda ayrıntıları dinlemek istediğini söyledi. Zelenskiy, şöyle devam etti:

        "Çünkü bu, her şeyden önce insanlarla ilgili bir konudur. İkincisi adalet konusudur. Bu bir savunma kabiliyeti meselesidir, bir mali meseledir. İnsanlara gelince, ayrıntılara ihtiyacım var."

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        Zelenskiy, seferberlik durumunda kadınların orduya çağrılmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlanırsa bunu imzalamayacağını ifade etti.

        Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu sürecine yönelik bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, ülkesinin henüz açık bir şekilde NATO'ya davet edilmediğini ama NATO ile entegrasyonun kendileri için "en güçlü seçenek" olduğunu söyledi.

        İsrail-Filistin çatışmasının Ukrayna'ya etkisi

        Zelenskiy, bir soru üzerine hem İsrail hem de Filistin'in politikalarını kabul ettiklerini belirterek, "Biz her iki ülkenin politikasını tanıyoruz. Bunun bir trajedi ve her iki ülkenin topraklarındaki insani açıdan sonuçların korkunç olduğunu kabul ediyoruz. Biz İsrail halkının bağımsızlığını tanıyoruz, Filistin halkının bağımsızlığını tanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bölgedeki durumla Ukrayna'daki durumu karşılaştıramayacağını dile getiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Bunu bizim durumumuzla kıyaslayamam. Neden olduğunu açıklayayım; Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Rusya topraklarında Ukrayna vatandaşlarının terör saldırısıyla başlamadı. Kimse bunu yapmadı. Biz kendi bağımsız ülkemizde yaşıyorduk. Düşman geldi ve insanlarımızı öldürdü. Bunlar farklı şeyler ve tekrar başsağlığı diliyorum."

        Zelenskiy, Orta Doğu'daki çatışmanın Ukrayna'daki savaşı nasıl etkilediği ve İsrail'e ziyaret planı olup olmadığı sorusunu yanıtlarken de buradaki savaşta "Rusya'nın izlerine rastlandığını" ve çatışmaların Ukrayna'ya yardımları etkilediğini söyledi.

        İsrail'e ziyaretinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak Zelenskiy, "Orta Doğu'ya en başından gitmeye hazırdım. Bu da yurt dışındaki meslektaşlarıma doğrudan mesajımdı. Aslında onların başka öncelikleri vardı. Programla ve önceliklerimle fazla oynayamıyorum çünkü savaş halindeki bir devleti yönetiyorum." dedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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