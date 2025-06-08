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        Haberler Dünya Zelenskiy açıkladı: Henüz takas edilecek esirler listesini almadık | Dış Haberler

        Zelenskiy, Rusya'dan henüz takas edilecek esirler listesini almadıklarını belirtti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre takas edilecek esirler listesini Rusya'dan henüz almadıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:32
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        Zelenskiy açıkladı: Henüz takas edilecek esirler listesini almadık
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        Zelenskiy paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

        Konuşmasında, Rusya ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre esir takası ve asker cenazesi değişimi ile ilgili çalışmalara değinen Zelenskiy, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerden bu konuda bilgi aldığını aktardı.

        Esir takası ve asker cenazelerinin değişimi yönünde ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "İstanbul'da, üzerinde anlaştığımız binden fazla kişi (esir) için Rusya'dan maalesef hala tam listeler yok." diye konuştu.

        Zelenskiy, konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Takas sürecini devam ettirebileceğimize inanıyoruz. Biz tarafımızca, bunun için her şeyi yapıyoruz. Eğer Ruslar bu tür insani konularda bile anlaşmalara uymazsa, bu, müzakereler ve diplomasi konusunda tüm uluslararası çabaları ve özellikle ABD'nin çabalarını büyük ölçüde şüpheye düşürecektir."

        Zelenskiy ayrıca, Haziran'da düzenlenecek NATO'nun Lahey Zirvesi ve Kanada'da yapılacak G7 zirvesi için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Moskova'ya baskıyı artırmalıyız. Yaptırımları güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

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