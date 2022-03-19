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Haberler Dünya Avrupa Zelenskiy'den müzakere açıklaması: "Rusya için tek şans"
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Zelenskiy: Ukrayna ile anlamlı müzakere, Rusya için tek şans

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi

Zelenskiy'den müzakere açıklaması:
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: "Rusya için tek şans"
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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

"MÜZAKERELER RUSYA İÇİN TEK ŞANS"

Vladimir Zelenskiy, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.

Öte yandan yüklerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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