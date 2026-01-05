Habertürk
Habertürk
        Zelenskiy: Diplomasi başarısız olursa savunmaya hazırlanacağız | Dış Haberler

        Zelenskiy: Diplomasi başarısız olursa savunmaya hazırlanacağız

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, diplomasinin başarısız olması durumunda daha "aktif bir savunma" için hazırlanacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 00:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:51
        Zelenskiy: Diplomasi başarısız olursa savunmaya hazırlanacağız
        Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy gece paylaştığı görüntülü mesajında savaşı bitirmek için devam eden barış görüşmeleri hakkında konuştu.

        Ukrayna Bakanlar Kurulunda görev değişikliğinin sürmesi gerektiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, konuyu Başbakan Yuliya Sviridenko ile ele aldığını aktardı. Zelenskiy, "Değişikliklerin devam etmesi önemlidir." diye konuştu.

        Zelenskiy ayrıca ülkesinin Dnipropetrovsk, Vinnitsa, Ternopil, Poltava ile Çernivtsi bölgelerinin askeri idaresi başkanlarını (vali) da değiştireceklerini bildirdi.

        Savaşın sona ermesini "yaklaştırmak" için barış görüşmelerini sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Önümüzdeki hafta diplomasi için şimdiden hazırlık yapıyoruz ve Avrupa'da toplantılarımız olacak. Ukrayna, gelecekteki gelişmeler için her iki seçeneğe de hazırlanacak. Yürüttüğümüz diplomasi veya müttefiklerimizden Rusya'ya yönelik baskının yetersiz kalması durumunda daha aktif bir savunma."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

