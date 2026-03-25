        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde devam eden görüşmelerde "henüz gerçek bir ilerlemenin" kaydedilmediğini belir​​​​​​​tti. Zelenskiy, "Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 03:36 Güncelleme:
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği son hava saldırılarını değerlendirdi.

        Rusya'nın, füze ve silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanarak özellikle Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef aldığını aktaran Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapılarının da hasar gördüğünü kaydetti.

        Ülkesinin birçok bölgesine yönelik saldırıların yaklaşık bir gün boyunca sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, Lviv kentinde de kilise gibi tarihi binaların hasar gördüğünü belirtti.

        Zelenskiy, saldırılarda 5'i çocuk 40 kişinin yaralandığını kaydederek, "Maalesef hayatını kaybedenler var." diye konuştu.

        Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların son dönemlerde kısmen kaldırılmasının Rusya'yı savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini savunan Zelenskiy, Moskova'ya yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Şimdilik, eksik olan şey tam olarak baskıdır. Bunun aksine, Rusya'yı yıllardır yaptığı şeyi sürdürmeye yani saldırganlığını artırmaya teşvik eden sinyaller var." ifadelerini kullandı.

        Savaşın sona erdirilmesi yönünde ABD'de görüşmeleri yapan Ukrayna müzakere heyetinin Kiev'e dönmesinden sonra toplantılar hakkında ayrıntılı bilgi aldığını belirten Zelenskiy, "Maalesef henüz gerçek bir ilerleme yok. Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, barış istediklerini ancak Rusya'nın saldırılarına da karşılık vereceklerini dile getirerek, "Barış güvenilir olmalı, hedefimiz budur ve öyle de kalacak." dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

