Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Trump Putin'e istediğini verdi | Dış Haberler

        Zelenskiy: Trump Putin'e istediğini verdi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptığı görüşmede Rus lidere "istediğini verdiğini" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 21:08 Güncelleme: 07.09.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Trump Putin'e istediğini verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABC News'in "This Week" programına konuk olan Zelenskiy, Trump ve Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde yaptığı görüşme hakkında konuştu.

        Ukrayna'nın görüşmede yer almamasının "üzücü" olduğunu belirten Zelenskiy, "Bence Başkan Trump Putin'e istediğini verdi." şeklinde konuştu.

        Putin’in kendisiyle görüşmek istemediğini, ancak Trump ile görüşmeye büyük önem verdiğini dile getiren Zelenskiy, "Putin, orada olduğuna dair video ve görüntüleri herkese göstermeyi çok istiyor." dedi.

        Zelenskiy, "Putin, Trump ile görüşmeyi çok istiyordu ve bunu elde etti. Ve bu çok üzücü." ifadelerini kullandı.

        Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği 6 ilçede gösterileri yasakladı
        İstanbul Valiliği 6 ilçede gösterileri yasakladı
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        "Türk voleybolunun geldiği yerin alkışlanması gerek!"
        "Türk voleybolunun geldiği yerin alkışlanması gerek!"
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar