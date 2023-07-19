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        Haberler Dünya Zelenskiy, "Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi" çağrısında bulundu - Dünyadan haberler

        Zelenskiy, "Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi" çağrısında bulundu

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek "Buna benzer her saldırı sonrasında ortaklarımıza Ukrayna'nın hava kalkanının güçlendirilmesi gerektiğine ilişkin çağrıda bulunuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 22:20
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        Ukrayna'dan hava savunması için müttefiklere çağrı
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        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna limanlarına düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

        Gün boyunca Rusların Odessa’ya, bölgedeki yerleşim yerlerine, Çornomorsk’a ve limanlara saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, “Bu belki Rusya’nın tam ölçekli savaş başlatmasından bu yana Odessa’ya zarar vermek için yaptığı en büyük girişimdi." yorumunda bulundu.

        Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak “Buna benzer her saldırı sonrasında ortaklarımıza Ukrayna’nın hava kalkanının güçlendirilmesi gerektiğine ilişkin çağrıda bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

        Rusların dün gece düzenlediği saldırının hedefinin sadece Ukrayna ve insanlarının hayatı olmadığını kanıtladığını söyleyen Zelenskiy, “Bugün saldırıya uğrayan limanlarda bir milyon tona yakın gıda bulunuyordu. Bu miktar Afrika ve Asya ülkelerine ulaştırılması gereken miktar. Dün gece Rus teröründen en çok zarar gören liman terminalinde Çin’e gönderilmesi gereken 60 bin ton tarım ürünü depolanıyordu.” dedi.

        Zelenskiy, herkesin Rus saldırılarından etkilendiğini, dünyadaki herkesin Rusya’yı adalete teslim etmek için uğraşması gerektiğini söyledi.

        Fotoğraf: AP

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