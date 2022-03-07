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Haberler Magazin Zeliha Kendirci kimdir, nereli? İbo Show’a konuk olan Şahin Kendirci’nin kardeşi Zeliha Kendirci kaç yaşında?
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Zeliha Kendirci kimdir, nereli? Şahin Kendirci’nin kardeşi Zeliha Kendirci kaç yaşında?

Şahin Kendirci’nin kız kardeşi Zeliha Kendirci, Dilberay filminde rol aldı. Dilber Ay’ın çocukluğunu canlandıran Zeliha Kendirci, İbo Show programına konuk oldu. Peki, şarkıcı Şahin Kendirci’nin kardeşi Zeliha Kendirci kimdir?

Zeliha Kendirci kimdir, nereli? İbo Show’a konuk olan Şahin Kendirci’nin kardeşi Zeliha Kendirci kaç yaşında?

O Ses Türkiye programında sesiyle beğeni toplayan Zeliha Kendirci, Dilberay filminde kamera karşısına geçti. Filmde Dilber Ay’ın çocukluğuna hayat veren Zeliha Kendirci, erkek kardeşi Şahin Kendirci ile İbo Show’a konuk oldu. Peki, Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında?

ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR?

2003 yılında Adana’da dünyaya gelen Kendirci, O Ses Türkiye programıyla sesini duyurmuştu. Şahin Kendirci’nin kardeşi olan Zeliha Kendirci, son olarak başrolleri Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Deniz Hamzaoğlu, Selen Uçar ve Nursel Köse'nin paylaştığı Dilberay filminde rol aldı.

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