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Zencefilin faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kanserden koruyan zencefil, içerdiği çok sayıda vitamin ve mineral değerleriyle birçok hastalığa iyi gelmesiyle beslenmede önem yer tutuyor. Peki, dertlere deva zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

Asya, Arap ve Hint mutfaklarının en önemli bitkilerinden biri olan zencefil, içerdiği çok sayıda vitamin ve mineral değerleriyle ve birçok hastalığa iyi gelmesiyle beslenmede önemli bir yer tutmaktadır. 

Zencefilin faydaları 

Mide bulantısı için oldukça fazla etkisi olan zencefil, özellikle gebelik döneminde yaşanan bulantılar için yardımcı olmaktadır. Ancak doğal yönden faydalanmak gereklidir ve aşırıya kaçılmamalıdır. 

Osteoartrit ve romatoit hastalıklarında içindeki bileşen olan gingerel bileşeni sayesinde, iltihap önlemede yardımcı olmaktadır. Ayrıca; yaşa bağlı eklem ağrılarında ve diz ağrılarında fayda sağlamaktadır. 

Kolon kanseri tedavisinde de kullanımında (bir takım araştırmalar neticesinde kanıtlanarak),fayda sağladığı ve kansere neden olan hücre yapısını baskılayarak tümörlerin iyileşmesine olanak verdiği görülmektedir. Aynı şekilde yumurtalık kanserinde de tümörlerin büyümesini ve de artmasını engellediği görülmüştür. 

Araç tutmalarında bir bardak zencefil çayı içmek bulantının geçmesine fayda sağlamaktadır. 

Bağışıklık sistemini güçlendirerek gripal enfeksiyonların tedavisinde, takviye olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Astım rahatsızlığında, ilaçlarla birlikte kullanılmak suretiyle ilacın etkisinin yükselmesine neden olmaktadır Ancak bu tam olarak kanıtlanmış bir sonuç değildir. O nedenle hekim tavsiyesiyle tüketilmesi önerilir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda; zencefilin diyabeti önleyici etkisinin olduğunu ve enzimlerin üzerindeki olumlu etkisinden dolayı gerçekleştiğini vurgulamaktadırlar. 

Zencefil regl ağrılarında da etkili olmakta ve ağrıları hafifletmektedir. 

Zencefilin Diğer Faydaları Nelerdir; 

  • Zencefil çayı; balla ve tarçınla demlenerek içilmesi sonucunda boğaz ağrısına iyi gelmektedir. 
  • Kas yırtılmaları sonunda haricen ( Toz zencefili sıcak suyla koyu kıvama getirmek gerekir) uygulayarak iyileşmesini sağlamak mümkün. 
  • Zencefil öksürüklere iyi gelmektedir. Toz zencefil, tarçın ve karanfil karışımı çay yaparak uygulanabilir. 
  • İçerdiği krom, magnezyum ve çinko mineralleri sayesinde kan akışını düzenler. 
  • Zencefil, yağlanmayı önler. Kilo verdirir. 
  • Kafein etkisi yaratarak enerji verir. 
  • Toksinlere karşı karaciğeri korur. 
  • Diş eti sorunlarına iyi gelerek ağız içindeki bakterileri öldürür. 

Zencefil çok fazla tüketildiğinde yan etkileri olabilir. Ancak doğal alımında bir sorun yaratmaz sadece kapsül, tablet ve özütü kullanılırsa şikayet olabilir. Bazı hastalıklar için ilaç kullananlar da dikkat edilmeli ve hekim tavsiyesiyle alınmalıdır. 

 

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