Zenit: 0 - Fenerbahçe: 0 MAÇ SONUCU

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"Zamanla yarışıyoruz şu anda. Ayın 26'sında UEFA ön eleme maçımız var. Bir yandan sakat oyuncular var. Bir de bu kadar uzun süren ligin ardından daha fazla dinlenmesi gerekiyordu. Sakatlıklar olmadan güzel bir hazırlık dönemi geçirmemin paşindeyiz. Enerji ve coşku gayet iyi durumda. Bugün de bunu bana sahada gösterdiler."