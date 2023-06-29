Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek sarı lacivertliler, yeni sezona moralli başlamak istiyor. İşte, Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...