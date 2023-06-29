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Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

2023-2024 sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde başlamaya hazırlanan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Rusya ekibi Zenit ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezona parolasını şampiyonluk olarak belirleyen sarı lacivertlilerin Zenit mücadelesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Zenit FB hazırlık maçı tarihi açıklandı mı?

    Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek sarı lacivertliler, yeni sezona moralli başlamak istiyor. İşte, Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve  biletleri hakkında tüm bilgiler...
  • Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Zenit FB hazırlık maçı tarihi açıklandı mı?

    ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

    Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da oynanacak.
  • Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Zenit FB hazırlık maçı tarihi açıklandı mı?

    ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Zenit Fenerbahçe maçının yayıncı kanalı belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
  • Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Zenit FB hazırlık maçı tarihi açıklandı mı?

    FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

    İrcan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Arda Güler, İrfan Can, Ryan Kent, Serdar Dursun.
  • Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Zenit FB hazırlık maçı tarihi açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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