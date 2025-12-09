Zeray GYO halka arz olmaya hazırlanıyor. 'ZERGY' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma, üç gün boyunca talep toplayacak. Firmanın kişi başı 36 lot ile 523 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. Peki, Zeray GYO ne zaman talep toplayacak, fon kullanımı nasıl olacak?